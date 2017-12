Nesta quinta-feira, 14, a ADR Seara realizou a última reunião do ano do Colegiado Regional de Governo (CGO). Foram discutidas as ações desenvolvidas ao longo do mês de dezembro, assim como encaminhamentos para o início de 2018. Participam do CGO, os gerentes da ADR, a Defesa Civil, a Fazenda Estadual, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os Bombeiros Militares, a Cidasc, a Epagri, a Fatma, a Casan e a Celesc.



A secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos destaca a importância de manter um grupo de governo coeso e ativo. “Podemos avaliar a reunião com extremamente positiva pela integração dos órgãos, pelo diálogo que existe entre diferentes unidades e também pela possibilidade de contribuirmos para solucionar as demandas dos setores”, destaca.



Um dos assuntos abordados no encontro foi a instalação do Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres em Concórdia. Um investimento de mais de R$ 400 mil que vai atender aos municípios da região de Seara e trabalhar com prevenção, mapeamento de áreas de risco e assistência em caso de desastres. Destaque também para os investimentos de R$ 180 mil em kits de transposição de obstáculos para repor pontes danificadas em Lindóia do Sul, Seara e Arvoredo.



Mais uma ação de Governo que recebeu destaque na reunião foi a formatura de novos soldados da Polícia Militar. De acordo com o tenente-coronel Sergio Rogério Silva de Vargas a região de Seara receberá reforço no efetivo.



Outro exemplo de abrangência regional é o programa Bônus Eficiente da Celesc e as lojas Colombo. Onde a Celesc oferece um subsídio de 50% aos consumidores para a substituição de geladeiras, freezers e aparelhos de ar-condicionado antigos por outros novos, mais eficientes e econômicos. O gerente da Celesc, Carlos Rigoni, destacou os trabalhos para interligação das duas subestações de energia de Concórdia estão quase concluídos. A obra vai trazer mais segurança e cobertura para toda a região.



Para o gerente da Epagri, Luiz Carlos Bergamo, o programa SC Rural fortaleceu todo o setor agropecuário catarinense. Além disso, o novo programa Menos Juros deve beneficiar muitas propriedades no pagamento dos juros de financiamentos.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)