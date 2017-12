A Associação Concordiense de Futsal perdeu a primeira partida da final da Divisão Especial do Campeonato Catarinense. A derrota foi para o Joinville, por 5 a 2, na noite desta quinta-feira, no norte do estado. Com o revés fora de casa, o time do técnico Morruga terá que vencer por qualquer resultado no tempo normal, par o duelo da volta para forçar a prorrogação. No tempo extra, a vantagem do empate é do time concordiense por ter feito melhor campanha em todo o campeonato.



A maior parte dos gols do jogo saíram no primeiro tempo. Fernandinho e Xuxa balançaram as redes para os donos da casa antes dos seis minutos de bola rolando. A ACF buscou o empate com gols de Fusca e Jhonny. Porém, o jogador Fernando, que veio das categorias de base da ACF, tentou rifar uma bola que não poderia ser recuada para João Neto, pegou errado na bola e fez gol contra para o Joinville.



Na etapa complementar, o Joinville veio com a proposta de ampliar e conseguiu com um gol de Jé, que acertou um belo chute no ângulo de João Neto. A ACF lançou mão de goleiro-linha para tentar enconstar no marcador, mas em um erro de passe, Fernandinho recebeu de Xuxa, que partiu em contra-ataque e fez o quinto gol dos donos da casa.



O jogo da volta entre ACF e Joinville será na próxima segunda-feira, dia 18, no Centro de Eventos, a partir das 20h.