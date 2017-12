O motorista de um Fiat Palio com placas de Itá, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu em um barranco. O acidente aconteceu por volta das 18:30h de quinta-feira, dia 14, na Rua Fioravante Massolini, próximo ao Contorno Norte. O condutor foi atendido pelos Bombeiros Voluntários e encaminhado, com escoriações, ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

De acordo com as informações apuradas no local, o veículo teria saído do Contorno e seguia sentido centro. Após uma curva o carro derrapou, subiu no meio fio e colidiu no barranco.A frente e a lateral esquerda do carro ficaram bastante danificadas.

A Polícia Militar também esteve no local para fazer o levantamento de informações.