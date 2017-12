Os municípios da região do Alto Uruguai Catarinense poderão ter um reforço de pouco mais de R$ 455 mil. O recurso é proveniente da aprovação do Projeto de Lei do Governo Federal, que libera R$ 1,91 bilhão a estado e municípios para fomentar as exportações.

A medida aprovada, que aguarda sanção da PresidÇencia da República, complementa a distribuição de recursos, prevista na Lei Kandir, devido à isenção de ICMS para o produtos exportados.

Montante a cada município:



Alto Bela Vista: R$ 9.332,97

Arabutã: R$ 22.113,36

Concórdia: R$ 125.911,04

Ipira: R$ 12.158,77

Ipumirim: R$ 34.257,31

Irani: R$ 21.535,47

Itá: R$ 50.167,70

Jaborá: R$ 18.660,66

Lindóia do Sul: R$ 19.066,74

Peritiba: R$ 9.709,14

Piratuba: R$ 40.544,73

Seara: R$ 50.261,73

Xavantina: R$ 22.580,41

Paial: R$ 8.752,20

Presidente Castello Branco: R$ 10.687,20



Total: 455.739,43