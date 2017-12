Cerca de 500 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai foram aprendidos na manhã de hoje (quinta), na BR 282 em Joaçaba, em uma ação conjunta entre policiais rodoviários federais e policiais militares.

Os agentes receberam uma denúncia que um caminhnhão VW branco estaria trazendo a mercadoria pela região no sentido oeste-litoral, e conseguiram localizar um veículo com estas características no km 396 da rodovia. O caminhão tem placas de Americana/SP, mas vai passar por vistoria para verificar se trata-se de veículo clonado.

O condutor foi preso em flagrante, e conduzido à Delegacia de Polícia de Joaçaba pelo crime de contrabando. Já a mercadoria e o caminhão seguiram para a Receita Federal da mesma cidade, que realizará a contagem oficial e posterior destruição da carga.

(Fonte: Nucom/PRF)