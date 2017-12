Duas ruas do centro vão receber calçamento em Alto Bela Vista

O investimento da Prefeitura é de pouco mais de R$136 mil, incluindo também a o sistema de drenagem pluvial dos locais. A ordem de serviço já foi assinada pela prefeita Catia Tessmann Reichert e as obras iniciam em janeiro e a empresa responsável tem 60 dias para a aentrega.

De acordo com informações da Prefeitura, o processo de licitação garantiu uma economia de mais de R$ 35 mil. “A obra custaria inicialmente R$173 mil reais e através do processo licitatório assinamos hoje a ordem de serviço com valor de R$136.911” destacou Cassiano Martinazzo