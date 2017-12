uma caminhonete transportava 2.350 pacotes com 47 caixas do produto

Depois de uma perseguição, policiais Militares de Seara e de Concórdia apreenderam mais uma carga de cigarros contrabandeados. O produto estava em um Hyundai Santa Fé com placas clonadas do Rio Grande do Sul. A apreensão foi feita em Seara, próximo ao CTG.

A Agência de Inteligência da PM de Concórdia, o P2, recebeu uma denúncia anônima, que informava que o veículo carregado com cigarros estava entre Concórdia e Seara. Os policiais iniciaram as buscas e encontraram a Hyundai na SC-283. A PM de Seara foi acionada e auxiliou na ação. O motorista do carro carregado de cigarros tentou fugir, mas foi detido. Ele tem 24 anos e foi encaminhado, com a carga, à Polícia Federal de Chapecó.

A caminhonete Santa Fé tem registro de furto na cidade de São José dos Pinhais, PR. De acordo com a PM, um Astra que possivelmente fazia o trabalho de batedor, ou seja, que estaria na frente para avisar sobre possível movimentação da Polícia, conseguiu fugir. Guarnições estão fazendo buscas.