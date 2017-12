Um homem foi preso por embriaguez ao volante, em Concórdia. O fato foi registrado na madrugada desta quinta-feira, dia 14, na área central do município.



Em rondas, a PM abordou um Corsa, conduzido por B.W, 21 anos. Dentro do veículo foi localizada uma pequena quantidade de maconha. No teste do bafômetro, foi constatada a presença de 0,37 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.



O motorista foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Policia Civil de Concórdia, pelo crime de embriaguez ao volante.