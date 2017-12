Chevette, placas de Capinzal, estava no bairro Floresta.

PM recupera veículo com registro de furto

A Polícia Militar de Concórdia recuperou um veículo com registro de furto. O Chevette, placas de Capinzal, estava estacionado em uma via, no bairro Floresta. Ele foi localizado através de rondas da PM. O proprietário foi comunicado e o veículo foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.