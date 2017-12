A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam mais uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai na noite desta quarta-feira, dia 13, na área central de Capinzal.

A partir de informações repassadas anonimamente à Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais militares montaram campana e conseguiram interceptar o caminhão suspeito na Rua Presidente Nereu Ramos.

O motorista foi orientado a direcionar o veículo até a Rua Maria Angélica Almeida onde foi autuado. O condutor de iniciais M.S.O. de 22 anos confessou estar transportando cigarros contrabandeados do Paraguai.

O jovem conduzia um caminhão VW 24.250, placa EVO-8440 de São Bernardo do Campo (SP). Porém, os policiais constataram que veículo estava com placas clonadas, sendo a original MLR-8503 de São Bento do Sul (SC) com registro de furto/roubo.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao condutor e em seguida conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Joaçaba. Já a carga com aproximadamente 1.200 caixas em um total de 60 mil maços, foi entregue juntamente com o caminhão a Receita Federal em Joaçaba.

Fonte: Rádio Capinzal.