Chegou a hora, Concórdia e Joinville duelam em busca do título do Catarinense

A tão sonhada final chegou, com muita garra e qualidade as equipes chegaram até esta fase, e nesta quinta-feira (14) no ginásio do Sesc em Joinville às 19h15 será escrita a primeira página desta grande final, com transmissão do SPORTV para todo país.



Após a confirmação da classificação na última quarta-feira na vitória contra a equipe de Tubarão, o técnico Morruga já iniciou o planejamento para as partidas da final, e intensificou os treinos com base na forma de jogo da equipe de Joinville nos últimos treinos realizados antes da viagem.



A equipe viajou no início da tarde desta quarta-feira (13) e no início da noite já fez treinamento no local da partida. Na manhã desta quinta-feira (14) a equipe também fará treino em preparação para o confronto.



“Chegou a hora da decisão, com certeza serão dois grandes jogos, as equipes se conhecem e o jogo será de muita intensidade, a ACF esta preparada e entrará em quadra em busca da vitória, trazendo para Concórdia a vantagem também no tempo normal” destacou Artemio Artifon, Supervisor da ACF.



A partida de volta será na segunda-feira (18) às 20h no Centro de Eventos, e os ingressos antecipados já estão sendo comercializados com valor de R$ 10,00 para mulheres e estudantes e R$ 20,00 para homens.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)