No resultado divulgado pelo INEP, o município aparece com índices mais elevados do que a média estadual.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), divulgou recentemente os resultados envolvendo os municípios e estados Brasileiros referentes à Avaliação Nacional de Alfabetização - ANA. Trata-se de uma avaliação externa que objetiva aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas.



O Estado de Santa Catariana é destaque no Brasil e Concórdia apresenta índices mais elevados do que a média estadual.



A prova ANA foi aplicada ainda em 2016 e avaliou a proficiência dos alunos do terceiro ano do Ciclo de Alfabetização nos itens de proficiência em leitura, escrita e proficiência em Matemática.



Para proficiência em leitura, a rede municipal de Concórdia atingiu o percentual de 46,65% no nível três e 27,74% no nível quatro, sendo que o nível quatro é o mais elevado.



Quanto à proficiência em escrita 77,75% dos alunos alcançaram o nível quatro e 17,27 % o nível cinco, sendo que para esta proficiência, cinco é o nível máximo.



Em relação à proficiência em matemática 53,96% dos alunos, atingiram o nível máximo.



A Secretaria Municipal de Educação – SEMED atribui os bons resultados ao trabalho conjunto entre professores, orientação pedagógica e a formação continuada de professores, que por meio do Programa “Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC” tem capacitado mais de 400 professores nos últimos quatro anos. A ênfase do programa é a alfabetização e o letramento, alfabetização matemática e a aproximação entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.



Atualmente, estão frequentando o PNAIC 133 professores, distribuídos em seis turmas. Os encontros acontecem semanalmente ou quinzenalmente nas quartas-feiras, no período noturno, no GEM Nossa Senhora da Salete e, no período diurno, na própria Secretaria de Educação.



A professora formadora da SEMED e coordenadora do PNAIC, Márcia De B. Lazzari, destaca que a Meta 5 do Plano Nacional de Educação – PNE, estabelece a obrigatoriedade de Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. Perseguindo este objetivo, segundo ela, “a equipe de formação continuada da SEMED está trabalhando fortemente para atingir essa meta e qualificar ainda mais a educação concordiense”. O curso terá continuidade no próximo ano sempre em parceria com o MEC e Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, completa.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)