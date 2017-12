O governador Raimundo Colombo anunciou nesta quarta-feira, 13, na confraternização de fim de ano com a imprensa, que deixará o cargo no início de 2018 para concorrer ao Senado. Na presença do vice, Eduardo Pinho Moreira, disse que a transição já começou, inclusive com os ajustes da proposta orçamentária para 2018. Além disso, Colombo recebeu convite para um curso de cerca de três semanas na Espanha e também pretende reduzir o ritmo de trabalho para cuidar um pouco mais da saúde.



A mudança não é indicativo de que PSD e PMDB estejam no mesmo projeto eleitoral em 2018. Segundo Colombo, a possibilidade existe, mas ressalta que é da tradição só acertar as alianças no limite de prazo permitido pela legislação eleitoral.



No início da tarde desta quarta-feira, depois de ler as informações sobre o encaminhamento iniciado por Raimundo Colombo, o deputado estadual Gelson Merísio, presidente do PSD, garantiu que o partido “desembarcará do governo junto com o Governador, seja em março ou abril. Nós vamos ter um projeto próprio, não tem sentido ficarmos no governo que terá uma candidatura diferente da nossa”, acrescentou. Para Merísio, “eles (PMDB) procuram o seu caminho, nós o nosso”.

(Com informações de Clélio Ivo Dal Piaz)