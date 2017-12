Governo do Estado investe R$ 85 mil na reforma da EEB Arabutã

Nesta terça-feira, 12, foi assinada a ordem de serviço para reforma da cobertura e colocação de pastilhas nas paredes das salas de aula da EEB Arabutã. O investimento do Governo do Estado é de R$ 85,8 mil e a empresa responsável tem prazo de 90 dias para execução. A iniciativa vai beneficiar 226 alunos.



De acordo com a secretária executiva da ADR Seara, Gládis Bizolo dos Santos, esta era uma solicitação antiga da comunidade escolar. “Estes reparos na EEB Arabutã já estavam programados, eram uma prioridade na Gerência de Educação e assim que tivemos a liberação de recursos já autorizamos o projeto e execução”, ressalta.



A gerente de educação, Rosemar Guerini Fiorentin, destaca que a obra foi licitada com valor inicial de R$ 122.641,32 e a empresa vencedora fez a proposta de R$ 85.848,89. O que representa uma economia de R$ 36.792,43 para os cofres públicos.



Também estão em andamento as licitações da reforma no telhado da EEB Prof. Luiz Sanches Bezerra da Trindade, de Xavantina, e da construção do ginásio de esportes para a EEB Francisco Maciel Bageston, de Paial.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)