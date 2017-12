Na noite de 12 de dezembro o auditório do Parque de Exposições de Concórdia foi palco do lançamento da 14ª edição do Tecnoeste – o maior show rural do oeste catarinense. O evento acontece entre os dias 21 e 23 de fevereiro no campus do Instituto Federal Catarinense (IFC) de Concórdia.



O Tecnoeste é promovido pela Copérdia em parceria com o Instituto Federal Catarinense e pela terceira edição consecutiva manteve o mesmo foco: Gestão, Qualidade de Vida e Sucessão na Propriedade Rural.



O evento de lançamento reuniu um público de mais de 250 pessoas entre coordenadores, autoridades municipais, representantes de autoridades estaduais, membros das comissões que estarão no evento, fornecedores, parceiros e colaboradores da cooperativa.



Vanduir Martini, coordenador geral do Tecnoeste, destacou que o objetivo maior é proporcionar ao produtor acesso as inovações disponíveis que possam ser aplicáveis á realidade dele. Martini frisou também que o foco do evento foi mantido pela relevância que ele possui. “Gestão, qualidade de vida e sucessão são fundamentais para o produtor continuar produzindo. Nós temos propriedades rurais que movimentam mais do que a média de muitas filiais da cooperativa, como seria isso sem gestão? Certamente não sobreviveria. Nossa intenção é também no futuro medir os resultados que colhemos com o evento e com o foco no tema que estamos trabalhando”, pontuou.



O Tecnoeste possui dois presidentes, Valdemar Bordignon e Nelson Golinski. Valdemar Bordignon, que também é presidente da Copérdia, destacou que a expectativa é de mais um grande evento. “O Tecnoeste que nasceu como um dia de campo já está consolidado. O produtor já espera pelo evento para conhecer novidades que ele possa implementar na sua propriedade. Estamos esperando um público superior a 30 mil pessoas”, destaca. “Acompanho o Tecnoeste desde a primeira edição e o crescimento dele é o retrato do crescimento do agronegócio. Nós, enquanto presidentes em algum tempo não estaremos aqui, mas tenho a convicção que o Tecnoeste será maior e melhor a cada edição realizada”, destacou Nelson Golinski, diretor do IFC de Concórdia.

Wagner Bee, esteve no evento representando o governo do estado de Santa Catarina. Segundo ele o Tecnoeste já é um marco e tem um papel fundamental para fomentar o agronegócio. “Mais uma vez o governo do estado apoia o Tecnoeste. Percebemos que a cada edição o evento ganha uma proporção maior e está cada vez mais focado ao objetivo de levar tecnologia, inovação e gestão ao produtor rural. Nossa região tem vocação para o agronegócio e sabemos que o Tecnoeste só tem a contribuir com esse pilar que é tão importante na sustentação da economia do nosso país”, enfatizou.



O prefeito municipal de Concórdia, Rogério Pacheco também prestigiou o lançamento da 14ª edição do Tecnoeste. “O evento repercute positivamente para o município de Concórdia e região. Além do mais o objetivo é muito nobre. Com gestão, qualidade de vida e fazendo sucessores teremos o crescimento da agricultura e a garantia da produção e isso impacta diretamente nas matrizes econômicas da cidade. Por isso, por mais uma vez somos parceiros do Tecnoeste”, finaliza.



Negócios



Estarão expondo na 14ª edição do Tecnoeste os seguintes negócios: Avicultura, Suinocultura, Ovinocultura, Agricultura, Bovinocultura de Leite, Piscicultura, Bovinocultura de Corte, Horto Medicinal, Horticultura, Reflorestamento, Meio Ambiente, Exposição de Máquinas e Equipamentos e Agregação de Valores.

Confira as novidades de cada negócio disponível no Tecnoeste 2018.



Bovinocultura de leite

- Apresentação do compostbarn sem pista de alimentação;

- Sala de espera e resfriamento de vacas;

- Ordenhadeira mecânica;

- Programa de gestão de propriedade;

- Apresentação do MGA.



Suinocultura

- Ambiência em suinocultura;

- Aquecimento de instalações;

- Nova planta para construção de crescimento e terminação;

- Automação de cortinas, comedouros e aquecimento.

- Genética;



Avicultura

- Informações sobre tecnologias já validadas pela Embrapa Suínos e Aves para destino correto de animais mortos em granjas;

- Novas cultivares de soja RR de alta produtividade, com genética Embrapa;

- Apresentação de aplicativos Embrapa para custo de produção de suínos e frangos de corte;

- Informações sobre boas práticas de produção na avicultura de postura, incluíndo as novas orientações quanto ao telamento de aviários de postura.



Reflorestamento

- Realizada parceria com o Viveiro Planflora para a apresentação de clones de Eucaliptus Grandis.



Piscicultura

- Cadeia do pescado;

- Gestão nas propriedades rurais com implantação de Unidades de Referências Técnicas – URTs;

- Projeto tanques-rede e Unidades de beneficiamentos de pescados-Pescado Pinhal e ACAPI – Castelo Branco;

- Nova variedade de peixe-tilápia trabalhada na região – Tilápia “Gift” – Espécie melhorada geneticamente nas Filipinas;



Agricultura

- Qualidade das sementes Copérdia;

- Mostrar a diferença de se adquirir semente de alto valor (germinação e vigor);

- Tratamento de semente industrial – TSI;

- Biotecnologia em semente de milho e soja;

- Manejo de forma consciente, controle de pragas, plantas daninhas e doenças da cultura de milho e soja.



Horto Medicinal

- Importância das plantas e alimentos na cura de várias patologias;

- Ênfase no beneficio de prevenir doenças e sua importância;

- Medicina natural na vida do ser humano mostrando a importância de conhecer melhor a medicina popular.



Ovinocultura

- Disponibilidade de reprodutores com alto padrão genético, de várias raças, com valor acessível a pequenos produtores.



Meio Ambiente

- Oficinas de receitas agroecológicas (caldas, extratos e preparos) utilizados na substituição de agrotóxicos em hortas e jardins para espantar predadores.



Bovinocultura de Corte

- Exposição e venda de animais de 6 raças sendo reprodutores e matrizes das raças Hereford, Braford, Brahman, Charlotes, Limosin e Simental. Todos animais puro de origem.



Horticultura

- Implantação de pomares;

- Coleção de frutas cítricas: laranjas e tangerinas;

- Cultura do figo e noz pecã;

- Sistema de hortaliças em hidroponia e cultivares de mandioca;

- Hortaliças no sistema de plantio direto e mulching.





(Fonte: ASCOM Copérdia)