O veículo Scort utilizado no assalto a agência dos correios de Catanduvas, foi localizado incendiado na manhã desta quarta-feira, 13, em uma estrada na fazenda Santa Lúcia, localidade de Banhado Grande, interior de Catanduvas. A Polícia Militar foi acionada e constatou que tratava-se do veículo utilizado no assalto. O Corpo de Bombeiros também esteve no local.

O assalto

A agência dos correios de Catanduvas, foi assaltada por volta das 15h15 desta terça-feira, 12. Ao menos um indivíduo armado com revólver adentrou no estabelecimento e anunciou o assalto, deixou o local antes mesmo da chegada da Polícia e teria levado cerca de 5 mil reais. Policiais de Catanduvas, Vargem Bonita, Jaborá, Canil da Polícia Militar e Pelotão de Patrulhamento Tático de Herval d' Oeste, mobilizaram-se na ocorrência, mas até o momento ninguém foi preso. Agora a Polícia analisa as imagens das câmeras de segurança e vídeo monitoramento para tentar chegar ao autor do crime. As investigações ficam a cargo das policias Civil e Federal.

(Fonte: Blog do Paulo Gonçalves/via André Krüger)