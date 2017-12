Caso Luís Fernando - Família vai pedir reabertura do Inquérito

No final da tarde de terça-feira, dia 12, a Polícia Civil divulgou o resultado das investigações sobre a morte de Luís Fernando Dias Rodrigues de Oliveira, que desapareceu no dia 21 de outubro e foi encontrado após uma semana boiando no Rio dos Queimados. O inquérito foi concluído e apontou que o rapaz, de 20 anos, não sofreu homicídio. Familiares se manifestaram nas redes sociais e adiantaram que vão solicitar novas investigações.

Várias imagens de câmeras de vigilância foram analisadas na investigação e mostram que após sair de uma festa o jovem se envolveu em duas brigas. Segundo a Polícia, depois disso, Luís aparece correndo pela Rua Antônio Bruneto, passando pela Rua do Comércio e Doutor Maruri, possivelmente fugindo de seus agressores. Mas, não é possível ver se há alguém perseguido ele.

Uma câmera mostra o rapaz se aproximando de um vão que dá acesso ao Rio dos Queimados, mas não é possível ver se ele pula ou cai no rio, pois uma Van estava estacionada em frente ao local.

Então, a investigação concluiu que a principal suspeita é a de que ele tenha se desequilibrado/escorregado e caído no Rio. De acordo com o inquérito, em razão do excesso de água, o corpo pode ter sido levado pela correnteza até a comunidade de Sede Brum, onde foi encontrado.

A irmã de Luís Fernando, Bruna Oliveira, diz ter visto as imagens e se manifestou em redes sociais questionando o Inquérito. “Todos que estão acompanhando o caso ficaram indignados com o resultado. Ele se envolveu em uma briga e apanhou de quatro pessoas. Ele estava sozinho, conseguiu fugir e correu. Falam que ninguém seguiu ele, mas perseguiram ele de carro após a briga, tenho imagens que provam”, afirma ela. “Por mais que ele tenha pulado no rio, a gente questiona, não foi tentativa de homicídio? Ele correu dos agressores, se ele se jogou ou caiu, é porque estava fugindo. Os agressores não são culpados?”, questiona Bruna.

A irmã diz que a família quer mais informações e vai pedir a reabertura do Inquérito. “Nosso advogado vai questionar, nós queremos respostas. Eu peço aos policiais, aos investigadores que não parem a investigação. Ele apanhou de quatro pessoas, eles não são os responsáveis?. Isso não pode ficar assim, se ele foi para o rio, foi para se esconder deles”, insiste ela.