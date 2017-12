Um capotamento na SC 469, região de Entre Rios, foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 13. O condutor de um veículo um GM/Meriva, placas de Alto Bela Vista, não sofreu ferimentos.

O carro ficou com o rodado para cima. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.



(Com informações do repórter André Krüger).