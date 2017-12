Um homem e uma mulher que se dirigiam ao trabalho, na madrugada de terça-feira, dia 12, foram assaltados no Bairro Vista Alegre, em Concórdia. Eles relataram em um Boletim de Ocorrência, que foram abordados por dois homens armados. Os bandidos levaram as carteiras com documentos e cartões de crédito.

De acordo com as informações repassadas à Polícia, o fato aconteceu por volta das 04h. Segundo as vítimas, os dois homens estavam em uma moto quando abordaram os trabalhadores e anunciaram o assalto. Um estaria armado com uma faca e o outro com um revólver.

No Boletim não há relatos de agressão. O homem e a mulher também disseram que não conseguiram anotar a placa da moto.