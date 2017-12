A Polícia Civil de Concórdia divulgou nesta terça-feira, 12 de dezembro, a conclusão do inquérito sobre a morte do jovem Luiz Fernando Dia Rodrigues de Oliveira, 20 anos. A conclusão da polícia é que Luiz Fernando não sofreu homicídio. A principal suspeita é que ele deva ter se desequilibrado/escorregado e caído no Rio dos Queimados e, em razão do excesso de água, acabou sendo levado pela correnteza até a comunidade de Sede Brum, onde o corpo foi encontrado.

Luiz Fernando sumiu durante a madrugada do dia 21 de outubro e corpo dele foi encontrado uma semana depois, boiando nas águas do Rio dos Queimados, na localidade de Sede Brum. A polícia analisou várias imagens das câmeras de vigilância durante as diligências e descobriu que o rapaz se envolveu em duas brigas na noite do desaparecimento.

As imagens mostram todo o trajeto percorrido nas ruas centrais da cidade após as brigas. Segundo a polícia, “ele saiu correndo pela Rua Antônio Bruneto, passou pela Rua do Comércio e seguiu pela Doutor Maruri, certamente fugindo de seus agressores. Todavia, pelas imagens analisadas, ele não foi perseguido por ninguém”.

Já na Rua Doutor Maruri, uma câmera de vigilância instalada na mesma via registrou o rapaz se aproximando de um vão que dá acesso ao Rio dos Queimados. No entanto, não há registro do exato instante que ele pulou a cerca ali existente, em razão de um veículo Van estar estacionado em frente ao local. A polícia ainda ressalta que o laudo pericial apontou a causa da morte Luiz Fernando como desconhecida, mas destaca a inexistência de "ferimentos traumáticos, provocados por arma de fogo ou arma branca".

Nesta terça-feira, 12 de dezembro, o delegado de Polícia coordenador da DIC/Fron de Concórdia, Álvaro Optiz, encaminhou o Inquérito Policial ao Judiciário, que irá enviar ao Ministério Público para análise da investigação. Os trabalhos foram conduzidos pelos setores de Investigação da Delegacia de Polícia de Fronteira (DP/Fron) e da Divisão de Investigação Criminal de Fronteira (DIC/Fron).