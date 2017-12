A agência dos correios de Catanduvas, foi assaltada por volta das 15h15 desta terça-feira, 12. Informações preliminares dão conta de que ao menos um indivíduo armado com revólver adentrou no estabelecimento e anunciou o assalto, deixou o local antes mesmo da chegada da Polícia e teria levado cerca de 5 mil reais. As Polícias Militar de Catanduvas, Vargem Bonita, Jaborá, Canil da Polícia Militar e Pelotão de Patrulhamento Tático de Herval d' Oeste, mobilizaram-se na ocorrência, mas até o momento ninguém foi preso. Agora a Polícia analisa as imagens das câmeras de segurança e vídeo monitoramento para tentar chegar ao autor do crime.

(Fonte: Blog do Paulo Gonçalves)