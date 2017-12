Na próxima sexta-feira, dia 15, a partir das 9 horas na sala de audiência do fórum de Ipumirim acontece o ultimo júri deste ano na comarca. Estará no banco dos réus, José Giliard dos Santos. Ele é um dos acusados pela morte José Marcelo Ferreira da Silva. O crime aconteceu no dia primeiro de abril deste ano, em uma residência no centro de Lindoia do Sul.

Na denúncia do Ministério Público, no dia dos fatos, os réus e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica. Em seguida começou uma discussão, onde houve o crime.

Além de José Giliard dos Santos, responde ao processo também Erisvaldo Pereira de Oliveira, que recorreu da decisão e ainda aguarda julgamento.

O júri será presidido pela juíza Marciana Fabris, o promotor será Alessandro Tenzo Betti Neto, na defesa atuará Maicon Ferreira de Andrade.

(Com informações do repórter André Krüger).