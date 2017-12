Moradores da Rua Leonel Mosele, Bairro Liberdade, estão preocupados com a incidência de morte de animais no local. De acordo com informações repassadas ao Jornalismo da Aliança, vários gatos foram mortos nos últimos quatro meses e na maioria dos casos, por envenenamento. Na manhã desta terça-feira, dia 12, mais um apareceu mal e foi levado à uma clínica veterinária para fazer exames.

A proprietária de alguns animais, que prefere não se identificar, relata que o problema é antigo. “Há pelo menos dois anos isso acontece. Infelizmente algumas pessoas abandonam animais no final da rua. A gente acaba cuidando e tratando e de repente nos deparamos com eles machucados ou envenenados. É o caso deste gato que encontramos passando mal na terça, provavelmente ingeriu veneno”, conta.

A moradora também registra que recentemente outros seis gatos foram encontrados mortos. “Já temos informações de quem pode estar fazendo isso. Os animais não são agressivos, não têm como se defender. Ninguém tem o direito de tirar vidas, isso é uma covardia”, comenta ela.

Mais casos em Concórdia:

Nos últimos meses vários casos foram registrados no município. Moradores dos Bairros Vista Alegre, Flamengo, dos Estados, Cinquentenário e Imigrantes relataram o problema de envenenamento de gatos e cachorros. Agricultores também têm registrado Boletins e Ocorrência, informando que animais estão sendo envenenados no interior