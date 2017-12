Um caminhão com placas de Erechim que transportava massa de concreto tombou na tarde desta terça-feira, dia 12, na Rua Vitório Anziolin no Bairro Cristal em Concórdia. O motorista, de iniciais M.V 32 anos teve ferimentos e fratura no braço esquerdo. Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento no local e o conduziram ao Pronto Socorro São Francisco.

De acordo com as informações apuradas no local, o caminhão subia um morro quando, devido a algum problema, voltou de ré. O veículo bateu em um barranco e depois tombou. O condutor estava sozinho no caminhão.

Informações: Repórter André Krüger