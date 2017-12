Os Boletins de Ocorrência registrados na Delegacia de Concórdia, com relatos de prejuízos com as tais pirâmides financeiras, estão se tornando comuns. Entre novembro e dezembro foram pelo menos cinco casos. Na última semana mais um homem levou o caso à Polícia.

Em todos os Boletins os relatos são parecidos e contam praticamente a mesma história. Os nomes das pirâmides são variados, mas o esquema é idêntico em todos os casos. Alguém convida a pessoa para fazer parte do esquema e para entrar, é preciso investir uma certa quantia. Na maioria das vezes, o valor é de R$ 5 mil e a promessa de retorno é de R$ 40 mil. O participante também precisa indicar outras pessoas para a pirâmide.

Todos que relatam os prejuízos alegam que não receberam os R$ 40 mil prometidos e nem mesmo os R$ 5 mil de volta. Alguns também não conseguem mais fazer contato com a pessoa que se diz “líder” da pirâmide.

Neste último caso registrado em Concórdia, a vítima investiu os R$ 5 mil e teve a promessa de receber os R$ 40 mil em até quatro semanas. Já se passaram cerca de seis meses e ele não teve o retorno. Ao tentar recuperar o dinheiro pago para entrar, ele recebe a resposta de que o “esquema” está na Justiça e por isso não há previsão de sequência na pirâmide.