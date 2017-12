O motorista do caminhão, que foi tomado de assalto no Paraná, no começo da madrugada da segunda-feira, dia 11, manteve contato com familiares, em Concórdia. Conforme informações apuradas pelo Departamento de jornalismo da Rádio Aliança, estava amarrada em um matagal, após ser rendido por homens armados, que levaram o caminhão e a carga de frios. De acordo com relatos, ele conseguiu se soltar e procurou um posto policial, onde manteve contato com familiares, ainda durante a segunda-feira, dia 11.



Ele dirigia uma carreta Volvo, placas de Concórdia, com conjunto frigorificado, carregado de frios, que seriam entregues na JBS na região de São José dos Pinhais, onde aconteceu o assalto.



O veículo, que pertence a uma empresa de Concórdia, ainda não foi localizado.

(Com informações do repórter André Krüger).