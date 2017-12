Um morador de Piratuba registrou um Boletim de Ocorrência relatando que no dia 02 de dezembro, durante a festa de Abertura da Temporada de Verão, sua residência foi pichada. Ele tem câmeras de monitoramento e elas registraram a ação dos dois vândalos.

De acordo com as informações repassadas pelo proprietário, à Polícia, a ação aconteceu na madrugada, por volta das 3h . O prejuízo, segundo ele, é de cerca de R$ 1.800,00. Além de sujar a pintura, os pichadores ainda escreveram uma frase denegrindo o proprietário do dono da casa A polícia já está investigando o caso.