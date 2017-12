A Casa do Produtor Rural de Concórdia deverá ser reaberta apenas no ano que vem. Na última sexta-feira, 8 de dezembro, foi aceito o recurso contra a empresa MS Transportes e Comércio, de Jair Niero, que foi a vencedora da licitação para uso do espaço. A segunda colocada nessa disputa, a Angelo Gilmar Lorenzetti e Cia Ltda, contestou a classificação da primeira, alegando que a MS Transporte e Comércio deixou de apresentar a cópia do contrato social vigente, que era uma exigência da licitação.

Agora, as comissões internas da Prefeitura de Concórdia concederam prazo de recursos até a próxima quinta-feira, dia 14. Segundo o secretário de Agricultura de Concórdia, Mauro Martini, também não há um prazo definido para o Jurídico da Administração Municipal se posicionar sobre esse recurso.

Além de desclassificar a MS Transporte e Comércio, a empresa Angelo Gilmar Lorenzetti pede que seja considerada a vencedora da concorrência. As propostas financeiras das interessadas em usar o espaço da Casa do Produtor Rural de Concórdia foram abertas no dia 24 de novembro. A primeira colocada ofereceu à Prefeitura o pagamento de R$ 1.309,99 mensais, e a segunda 1.155,99, R$ 154,00 a menos. Quem for homologada como a vencedora desta concorrência terá direito de uso das edificações e dos equipamentos por um ano.