A Polícia Militar de Concórdia recuperou na tarde da segunda-feira, dia 11, o veículo Fiat Uno, que havia sido furtado durante o fim de semana. O carro estava estacionado na rua Santa Catarina e populares acionaram a PM.



Conforme informado pela Rádio Aliança, o furto ocorreu no fim da noite do sábado, dia nove. O motorista do mesmo havia deixado o veículo na Arciso Colla e foi em um jantar. Em um tempo de 40 minutos, ele retornou e não encontrou mais o carro. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na manhã do domingo na Central de Polícia.

O proprietário já foi comunicado pela PM.