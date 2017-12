Uma mulher foi atendida com suspeita de fratura na coluna cervical, após acidente entre motocicleta e veículo. O fato ocorreu no fim da tarde da segunda-feira, dia 11, na rua 29 de Julho, na altura do bairro Flamenguinho, em Concórdia. Na colisão, envolveram-se uma motocicleta com dois ocupantes e um veículo Gol, ambos com placas de Concórdia.



Na moto, um dos ocupantes foi atendido pelo Samu com dores na costela. Já uma mulher, de 48 anos, sofreu escoriações e suspeita de fratura na coluna cervical, que fica atrás do pescoço. Ela queixava-se de muitas dores no local. Ambos foram levados para atendimento médico no Hospital São Francisco de Concórdia.