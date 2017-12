Um princípio de incêndio em veículo mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia na noite desta segunda-feira, dia 11. O fato foi registrado na Tancredo de Almeida Neves, em São Cristóvão. O sinistro acometeu uma VW Variant, placas de Concórdia. O fogo iniciou no motor, que fica na parte traseira do carro.



Conforme informações do motorista, outros condutores avistaram a fumaça e avisaram através do sinal de luz. O fogo destruiu parcialmente a parte traseira do carro. O próprio motorista fez o controle das chamas através do extintor até a chegada do Corpo de Bombeiros.