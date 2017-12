Odor de fumo ajuda policiais a descobrir carreta com cerca de 350 mil maços contrabandeados na BR 282 em Vargem Bonita.

Por volta do meio dia de hoje, na BR 282 em Vargem Bonita, policiais rodoviários federais apreenderam uma carreta com cerca de 350 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A carga é avaliada em R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais) pela Receita Federal.

Os policiais desconfiaram do forte odor de fumo vindo do veículo, que estava parado em um posto de combustível às margens da rodovia. Quando o motorista retornou do almoço para continuar a viagem, foi preso em flagrante.

O homem de 45 anos disse que buscou a carga no Mato Grosso do Sul e a levaria até Porto Alegre/RS. Ele foi encaminhado à Polícia Federal de Chapecó, onde vai responder por contrabando.

A carreta e os cigarros foram levados ao depósito da Receita Federal em Joaçaba. Depois do transbordo da carga, o cavalo-trator e o reboque passarão por uma perícia, uma vez que há indícios de que se trata de veículos roubados e que estavam circulando clonados.

Com esta apreensão, a PRF ultrapassa 13 milhões de maços de cigarros apreendidos somente em 2017 nas rodovias federais de Santa Catarina.

(Fonte: Nucom/PRF).