Nesta segunda-feira, 11, a Regional de Seara realizou uma visita guiada por engenheiros nas obras do Contorno Viário de Seara. Foram convidados os vereadores municipais, o prefeito Kiko Canale, imprensa e lideranças. Atualmente a obra está na fase de detonações em rocha e terraplenagem. Até o momento foram concluídos 60% do projeto. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura, já investiu R$ 23,7 milhões dos R$ 40,7 milhões programados.



A secretária executiva da ADR Seara, Gládis Bizolo dos Santos, destaca que a visita surgiu com a intenção de dar mais transparência para os atos do Governo do Estado na região. “Visitamos toda a extensão do Contorno Viário de Seara com paradas nos pontos de maior complexidade de execução. Pudemos, de forma transparente, elucidar dúvidas que os vereadores apontaram, mostrando todo o trabalho que está em andamento”, ressalta.



O representante do consórcio Terramax/Britter, Eduardo Lari Rosetto, e o engenheiro fiscal da empresa Prosul, Carlos Eduardo Cavali, destacaram que a obra segue em ritmo acelerado para que no final de janeiro já seja iniciada a pavimentação. O cronograma também prevê a conclusão da obra para junho de 2018, dependendo das condições climáticas.



“O que chama atenção nesta obra é a grande quantia de material removido. Mais de 1 milhão de metros cúbicos, entre terra e rochas. Nós estamos fazendo atualmente uma terraplenagem de 47 metros de altura. Esta é uma obra grandiosa”, destaca o engenheiro da Prosul.



O presidente da Câmara de Vereadores de Seara, Gilberto Gonçalves, explica que todos os vereadores ficaram surpresos com o tamanho da obra. “Esta é uma rodovia nova, então a maior parte dos trabalhos acontece fora da nossa visão. Aqui a gente pôde ver que existe um volume movimentado muito grande de terra e rocha. Também o trânsito de máquinas é muito grande. Estamos otimistas com o andamento”, destaca.



O Contorno Viário, de 9,42 quilômetros, começa próximo ao trevo de acesso a Xavantina na SC-283 (em Seara) e termina na SC-155 (antiga SC-466, acesso Itá).

(Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).