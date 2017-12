Ação foi realizada no último sábado, dia nove, no pátio da Celesc.

Uma grande mobilização da população e representantes de entidades e órgãos públicos, no último sábado, 9 de dezembro, resultou no recolhimento de 35 mil lâmpadas. A coleta foi oportunizada pela Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente Fumdema, que dentro da Iniciativa Lixo Zero, realizou o segundo Desafio de Coleta, com grande êxito. O superintendente da Fumdema, Gilberto Romani, destaca que o recolhimento superou as expectativas. Tínhamos conhecimento que havia muito material estocado, mas não esperávamos tanto. Recebemos uma montanha de lâmpadas, avalio o superintendente.





A ação foi realizada no pátio da Celesc, durante toda manhã de sábado, e contou com o apoio da equipe da estatal, que prontamente trabalhou durante o Desafio de Coleta, juntamente com todos os servidores da Fumdema. As entregas chegavam em grandes volumes e tudo foi identificado e registrado em planilhas. Romani destaca que mais importante que o recolhimento e a destinação correta, é a conscientiza que a ação acaba despertando na população. As pessoas estão se preocupando mais em dar o destino correto aos resíduos e com isso, consequentemente vem a conscientização da separação e preservação do meio ambiente.





O próximo Desafio de Coleta deve ocorrer em fevereiro ou março de 2018. Como já foram recolhidos eletroeletrônicos, óleo de cozinha, vidros e lâmpadas, a próxima ação deverá recolher móveis velhos e pneus. A população já pode começar a armazenar estes resíduos, que em breve terá uma oportunidade de se desfazer de tudo de forma correta. A ação chamará atenção também para o abandono destes resíduos em terrenos vazios, o que tem provocado um grande dano ao meio ambiente, além de deixar uma impressão negativas destes locais e consequentemente da nossa cidade, completa Romani.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)