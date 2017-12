Uma cena revoltou várias pessoas na manhã desta segunda-feira, 11, em Joaçaba. Um cão foi arrastado por algumas ruas da área central de Joaçaba amarrado a uma motocicleta. O animal sofreu ferimentos e teve que receber atendimento em uma clínica veterinária, já o autor do fato, que foi identificado como um adestrador, acabou sendo detido e levado à delegacia de polícia.

O Portal Éder Luiz conversou com João Vitor Knollseisen, que foi quem acionou a polícia após ver a cena na Rua Felipe Schmidt. O jovem relatou que ficou indignado com o que viu.

“Eu estava descendo a rua do Santíssima, quando observei um motoqueiro com dificuldade de pilotar, achei estranho por que ele andava devagar. Quando virei sentido a Rua Luiz Spechet vi que ele estava com um cachorro amarrado no guidão da moto e arrastando esse cachorro pelo asfalto. Minha primeira impressão foi que o cão já estava morto, mas parei perto e vi que ele se mexeu, então liguei pra polícia e tirei uma foto do local. Tinha muitas pessoas ao redor e como a Polícia Civil chegou rápido conseguiram deter ele”.

O adestrador, identificado como Alexandre, foi conduzido à delegacia, onde os policiais apuraram que ele dirigia com a habilitação suspensa. Foi oferecido ao homem o teste do bafômetro, mas ele se recusou a fazer. Diante da situação, será enquadrado pelos maus tratos a animas e por ter violado a suspensão para não dirigir qualquer veículo, permanecendo detido.

“É uma situação que me deixa muito triste, por que todos nós que temos gostamos do nosso animal de estimação e quando você confia ele a um profissional que faz só isso espera ao menos respeito, então, isso me deixou muito indignado”. Encerrou o jovem que registrou o BO.

(Fonte: Portal Eder Luiz)