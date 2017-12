Uma perícia irá apontar se o incêndio que atingiu duas casas na noite deste domingo (10) em Ipira foi criminoso. O fato foi registrado por volta das 23h15min na rua 7 de Janeiro, região central da cidade. Os imóveis atingidos foram praticamente destruídos pelo fogo.

De acordo com o responsável pela Delegacia de Polícia de Ipira, Edson Henn da Silva, foi realizado nesta segunda-feira o boletim de ocorrência e acionada a perícia do Instituto Geral de Perícias (IGP) de Joaçaba. A perícia no local deverá ser feita nos próximos dias. Também foram tomados depoimentos de moradores e testemunhas.“Só depois da perícia e depoimentos preliminares é que o delegado determina ou não a abertura do Inquérito Policial”, explica Henn. A suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso é dos próprios moradores. Um, inclusive, sofreu crise nervosa e precisou ser levado ao hospital. Apesar das grandes proporções ninguém ficou ferido.

Bombeiros de Piratuba e Capinzal com ajuda de voluntários combateram as chamas em uma casa de cerca de 40 metros quadrados e outra de aproximadamente 80 metros quadrados. O fogo de uma acabou se alastrando para a outra.

A Polícia Militar também foi chamada uma vez que os moradores estavam com os ânimos alterados por haver suspeita de que o incêndio teria sido criminoso. O trabalho dos bombeiros durou cerca de três horas até a situação ser controlada. Foram utilizados 12,5 mil litros de água.

Fonte: Michel Teixeira