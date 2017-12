A Polícia Rodoviária Federal de Concórdia, em trabalho conjunto com a PRF de Campos Novos, interceptou mais um grande carregamento de cigarros do Paraguai nesta segunda-feira, na BR-282. A ação policial aconteceu na região de Vargem Bonita, próximo a um posto de combustíveis. Uma perícia será feita para verificar a procedência do caminhão e a contagem da carga.

Conforme as informações, o caminhão é um Mercedes Benz com carroceria caçamba. O compartimento estaria carregado com o produto contrabandeado. Ao menos uma pessoa foi detida e encaminhada à Receita Federal de Joaçaba para os esclarecimentos. O caminhão e a carga também foram apreendidos. O condutor deverá ser encaminhado para a Polícia Federal de Chapecó.

(Fonte: Nucom/PRF)