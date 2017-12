Começa no fim de semana a final da série A do Interiorano

Começa neste fim de semana a final da série A do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. Em Sede Brum, a equipe da casa recebe o Terre Vermelha, a partir das 16h para o primeiro jogo da decisão. O duelo da volta entre as dua equipes acontece no sábado, dia 23, em Terra Vermelha. Nesta data, Planalto e Caravággio farão a decisão de terceiro lugar, a partir das 14h.