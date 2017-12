Uma propriedade que fica em Tiradentes, interior de Concórdia, foi invadida por ladrões na noite de quinta-feira, dia 07. Eles furtaram quatro caixas com abelhas “mirins” e mel. O prejuízo, segundo o proprietário Gilbero Borsatto, foi de cerca de R$ 800,00.

O agricultor registrou um Boletim de Ocorrência. Segundo ele, esta não foi a primeira vez que ladrões invadiram a propriedade. “Só neste ano entraram três vezes, mesmo com os cachorros. Eles cortam os arames e invadem. Agora furtaram as caixas de abelha com mel, mas nas outras vezes levaram dois porcos e quatro coelhos”, conta Borsatto.

Ele acredita que os ladrões conhecem a rotina da propriedade. “Eles entram sempre nas noites de chuva e sabem o que querem. As caixas de abelha, por exemplo, levaram as únicas com mel, as demais já não tinham. Os coelhos, levaram as fêmeas prenhas, ou seja, conhecem nosso local”, ressalta. “Eu já proibi a entrada na propriedade, não é autorizada caça, e mesmo assim eles entram”, lamenta o agricultor.