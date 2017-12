Recursos são para a merenda escolar e para o CMEI do Petrópolis.

A liberação de recursos para a merenda escolar e para o CMEI do Petrópolis foi acertada em Brasília na última semana. O prefeito Rogério Pacheco cumpriu agenda na Capital Federal e participou de audiências no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, vinculado ao Ministério da Educação.



Em entrevista ao Jornal Aliança desta segunda-feira, dia 11, Pacheco destaca que foram mais de R$ 700 mil liberados, parte referente à merenda escolar e outra parte para o CMEI. Sobre a merenda escolar, Pacheco explica que desde o mês de setembro desse ano não estava havendo o repasse de recursos, em função de uma inadimplência do município de Concórdia, datada de 2010, o que foi resolvido de acordo com ele. "Com isso garantimos mais de R$ 300 mil de repasse neste ano, retroativos ao mês de setembro", explica.



Outro ponto destacado por Pacheco é o recurso para o CMEI que estará disponibilizado já nos próximos dias.



Pacheco também tratou da liberação de emendas parlamentares na Capital Federal junto a parlamentares de Santa Catarina. Algumas definições em relação a valores devem ser confirmadas nos próximos dias.