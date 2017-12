A CDL de Concórdia constatou que cheques falsos estão circulando no município. Os golpistas estão fazendo cópias idênticas, utilizando nomes de empresas conhecidas na cidade, para tentar trocar por dinheiro ou fazer compras de menor valor. Os cheques falsos são emitidos com valores de mais de R$ 1 mil. Três estabelecimentos já tiveram prejuízos.

O assessor jurídico da CDL, Eduardo Boita, orienta os lojistas para que fiquem atentos, pois as cópias são muito bem feitas. “Eles tiveram o cuidado de utilizar o nome de empresas de credibilidade e fizeram uma falsificação quase perfeita, com número de conta, agência e dados”, conta. “Eles tentam fazer compras de menor valor e aí, o lojista recebe o cheque e repassa o troco, pois acredita que o emitente seja a empresa que aparece no cheque”, explica ele.

Os golpistas estão utilizando o nome de três empresas de Concórdia. “Nossa recomendação é que antes de receber qualquer cheque, uma consulta prévia junto ao SPC seja feita. Também é importante solicitar os documentos pessoais do portador do cheque, como RG, CPF e comprovante de endereço, e ainda, pedir que ele assine no verso”, orienta Boita. “É uma época que requer cuidados, as compras de Natal e final de ano aumentam, então é preciso ficar atento”, alerta o advogado.

Empresas que comunicaram prejuízos já registraram o Boletim de Ocorrência. A CDL também solicita que os lojistas que por ventura tenham pego cheques falsos, façam o alerta no sistema do SPC.