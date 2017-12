Não há dúvidas que dezembro sempre é um mês bastante trabalhoso para o Papai Noel. Por isso, há anos ele conta com o auxílio da equipe dos Correios para conseguir atender aos pedidos das crianças. Quem quiser fazer a alegria de uma criança neste Natal poderá escolher uma cartinha até esta terça-feira, 12 de dezembro.

Neste ano a agência de Concórdia recebeu 600 cartinhas endereçadas ao bom velhinho, que foram escritas por alunos de quatro escolas do município. A gerente dos Correios de Concórdia, Tânia Maria Busnello, diz que a maioria das cartas já foi adotada. “Temos ainda 10 ou 12 cartinhas, que podem ser retiradas na entrada da agência”, afirma Tânia. Não é necessário enfrentar fila e o horário de atendimento é das 9h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

O presente será levado até as escolas pela equipe dos Correios que trabalha para o Papai Noel a partir da quarta-feira, dia 13. A direção de cada unidade vai organizar a distribuição dos presentes às crianças. Como o Papai Noel está trabalhando muito e não poderá acompanhar todas as entregas, ele escreveu uma carta para as crianças que será entregue junto com o presente.