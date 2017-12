Ao todo, seis pessoas morreram em colisão no interior de Campos Novos.

Izadora Cristina Machado de 3 anos e seu pai, Fabiano Ferreira da Silva de 23 anos, estão sendo velados no salão da capela São José Operário, no bairro Aparecida.

O sepultamento ocorrerá hoje (11) com Celebração da Esperança às 15h30, no salão da Capela São José Operário, seguindo logo após para o Cemitério Dom Daniel Hostin.

As demais vítimas: Natacha Rodrigues de 10 anos; Karina de Oliveira de 20 anos; o casal Fabiano Alex Ferreira da Silva de 28 anos e Regiane Ribeiro de 26 anos, estão sendo velados no salão da Capela Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, do Conjunto Habitacional Integração.

O sepultamento ocorrerá nesta segunda (11) com Celebração da Esperança, às 16h30, na Capela Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, seguindo logo após para o cemitério do distrito de Ibicuí, em Campos Novos.

Os corpos foram liberados do IML nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (11).

As vítimas

Entre as vítimas estão duas crianças, Izadora Cristina Machado da Silva de 3 de anos e Natacha Rodrigues de 10 anos. Izadora chegou a ser levada ao Hospital Dr José Athánasio, de Campos Novos, mas não resistiu à parada cardiorespiratória.

Morreram no local, o pai de Izadora, Fabiano Ferreira da Silva de 23 anos (condutor do veículo) e sua mulher Karina de Oliveira de 20 anos.

Também foi vítima fatal, o casal Fabiano Alex Ferreira da Silva de 28 anos e Regiane Ribeiro de 26 anos.

O menino de 4 anos, Alex Kaun, sobrinho de Karine de Oliveira, foi removido para o Hospital Santa Terezinha em Joaçaba, com ferimentos graves.

As vítimas estavam no distrito de Ibicuí onde tinham parentes. Todas elas estavam no veículo Fiat-Palio de placas MBL 8397 de Campos Novos.

Outros dois carros com familiares das vítimas vinham na mesma rodovia, atrás do veículo Palio e presenciaram o trágico cenário do acidente.

As vítimas eram moradoras do bairro Aparecida e do bairro São Cristovão em Campos Novos.

(Fonte: Rádio Cultura FM/Campos Novos)