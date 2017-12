Permanecem internados no Hospital São Francisco de Concórdia os dois ocupantes de motociclieta envolvidos em acidente de trânsito, no fim de semana, na SC 390, em Suruvi. Um deles está em quarto normal e o outro, na Unidade de Terapia Intensiva, correndo o risco de perder a perna direita.



Eles estavam em uma motocicleta que se dirigia sentido BR 153, quando houve a colisão contra um Fox, placas de Concórdia, que vinha no sentido contrário. As duas vítimas, ambas de 19 anos, foram atendidas com ferimentos graves na perna direita, em função do choque.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e o Samu foram acionados para fazer o atendimento da ocorrência.

(Com informações do repórter André Krüger).