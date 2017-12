O zagueiro Igor Brondani, de 22 anos, que estava no Atlético-MG, será apresentado como novo jogador do Concórdia Atlético Clube nesta segunda-feira, dia 11 O atleta, que vem do Atlético-MG, já está na Capital do Trabalho para realizar exames médicos e iniciar a preparação junto com os demais atletas do grupo.



Em entrevista para o repórter André Krüger, o atleta diz que não estava tendo muitas oportunidades no grupo principal do Atlético-MG e por isso vislumbrou a oportunidade de ter mais regularidade de atuação no Domingos Machado de Lima. No clube de Minas Gerais, ele estava atuando também no grupo de Aspirantes, ou seja, o sub-23.



Antes de ir para o Atlético, o atleta natural de Cruz Alta-RS, estava no BOA Esporte, também de Minas.

(Com informações do repórter André Krüger)