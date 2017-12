Um homem foi atingido por golpes de facão na noite deste domingo (10) por volta das 21h50min. O fato ocorreu no bairro dos Estudantes em Ipira. De acordo com as informações apuradas, A.S teve dois dedos de uma mão amputados.

Ele foi encaminhado pelos Bombeiros de Piratuba ao Hospital de Piratuba/Ipira para os primeiros atendimentos e em seguida transferido para o Hospital São Francisco de Concórdia.

O suspeito da agressão é D.M. Ele foi detido pela PM e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Joaçaba.