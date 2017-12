Recursos são indicação do deputado estadual, Neodi Saretta, do PT concordiense.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e a Apae serão beneficiadas com recursos de emenda parlamentar do deputado Neodi Saretta, do PT. A definição das emendas impositivas ao Orçamento do Estado para 2018 ocorreu na última semana e a votação da matéria deve ocorrer nos próximos dias.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, nesta segunda-feira, dia 11, Saretta destacou que destinou recursos para todos os municípios da Amauc. Para Concórdia, serão R$ 320 mil para os bombeiros, cujo recurso será utilizado para a compra de um caminhão. Já a Apae será beneficiada com R$ 300 mil, visando a manutenção das atividades para o próximo ano.

Saretta também destacou a liberação de recursos do Fundam, cujos contratos devem ser assinados já nos próximos dias.