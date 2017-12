Mesmo que os homens tenham assumido mais funções nas tarefas domésticas, os dados da pesquisa do IBGE divulgados na semana passada, mostram que as mulheres ainda são quem mais dedicam tempo a essas tarefas. Em 2016, enquanto as brasileiras levaram em média 20 horas semanais se dedicando às atividades domésticas e ao cuidado de parentes, os homens se dedicaram nove horas a menos, uma média de 11 horas semanais.

A diferença entre os gêneros se mantém também quando a análise é feita levando-se em conta o mercado de trabalho. Mesmo as mulheres que trabalhavam fora se dedicaram quase três horas a mais aos afazeres domésticos e cuidados com a família do que os homens que trabalharam fora.

A pesquisa do IBGE também mostra que 95% das mulheres fazem os trabalhos da casa como preparar os alimentos, arrumar a mesa ou lavar louça. Já entre os homens 58,5% realizam essas tarefas.

A única tarefa que os homens declararam ter feito mais do que as mulheres foi a realização de pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do automóvel, eletrodomésticos ou outros equipamentos e, mesmo assim, a diferença não foi tão grande quanto no trabalho de cozinha, com taxa de realização de 65% para os homens e 34% para as mulheres.