Duas casas foram consumidas pelas chamas na noite de domingo, dia 10, na Rua Santa Catarina, próximo ao Hospital, em Ipira. Ninguém ficou ferido e a Polícia trabalha com a possibilidade de que o incêndio foi criminoso.

O fogo iniciou por volta das 23:15h em uma das casas. Os Bombeiros de Piratuba foram acionados, mas as chamas se espalharam rapidamente atingido a outra residência. Bombeiros de Capinzal também se deslocaram em apoio. Populares auxiliaram no combate ao fogo, utilizando baldes com água.

A PM também foi acionada pois de acordo com informações de moradores próximos, um jovem pode ter iniciado o fogo em uma das residências, de propósito. O suspeito não foi localizado.