Um trágico acidente de trânsito por volta das 18h deste domingo, 10,na estrada de acesso ao Autódromo, no bairro São Braz em Joaçaba, vitimou fatalmente uma jovem identificada como Isabela Padilha Gonçalves, de 18 anos.

De acordo com as informações da polícia, o carro, um Kadett com placas de São José dos Pinhais/PR, conduzido por um jovem de 19 anos, bateu no barranco e capotou. Estavam no veículo o motorista e mais duas jovens, sendo que Isabela foi projetada para fora do carro.

A jovem foi socorrida encaminhada ao Hospital Universitário Santa Terezinha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros dois ocupantes tiveram ferimentos de menor gravidade.

O motorista do carro foi preso e levado para a delegacia de Joaçaba, pois não possuí Carteira Nacional de Habilitação. Ele passou por exame de corpo de delito e terá uma fiança arbitrada.

Isabela era moradora do bairro Jardim Cidade Alta, em Joaçaba, e mãe de uma filha pequena.

(Fonte: Portal Éder Luiz)